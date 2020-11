Massimiliano Morra criticato per il suo essere introverso all'interno della casa, si confida con Rosalinda: "Ho sofferto tanto negli ultimi anni".

L’ingresso di Massimiliano Morra all’interno della casa più spiata d’Italia, aveva fatto presagire grandi contrasti, che alla fine non ci sono stati. Anzi, Morra è divenuto oggetto di critica per il suo carattere calmo. Fin troppo, a detta degli altri inquilini della casa, che si sono scagliati contro.

Massimiliano Morra: “Ho sofferto tanto”

Nell’ultima puntata andata in onda, Morra è stato ampiamente criticato dagli altri coinquilini della casa, per il suo carattere introverso, tanto che Maria Teresa Ruta lo ha definito uno “scalda banco” e “insopportabile”. Ma non basta, perchè anche il conduttore, Alfonso Signorini lo processa in diretta tv, quando ad un certo punto lo apostrofa così: -“Ogni volta che mi collego sei sempre seduto a guardare nel vuoto.

E penso: ma Morra sta facendo il programma o fa tappezzeria?”. E a rincarare la dose ci si mette anche Pupo, quando dichiara che pensava fosse già uscito.

Per Morra le critiche arrivano da più fronti, compresa Stefania Orlando, che lo definisce “acqua cheta“. Ed è proprio quest’ultimo commento che lo porta ad aprirsi e a rivelare come stia vivendo male la sua avventura all’interno della casa: -“Ci sono rimasto molto male per le cose che ha detto Stefania.

Sono silenzioso, ma non fesso. Non mi piace parlare alle spalle e non faccio la spia che va a riferire”.

Sembrerebbe comuque, che le critiche gli siano serivite, perchè sta provando in tutti modi a farsi conoscere per ciò che è nel suo Io più profondo. Confidenze che sono state fatte ad una persona in particolare all’interno della casa, forse colei che meno ci si poteva immaginare, ossia Rosalinda Cannavò.

Con Rosalinda in passato, Massimiliano aveva avuto degli screzi, tanto che sembravano detestarsi a vicenda.

Ma dopo il chiarimento avvenuto all’interno della casa, i due adesso sembrano in buoni rapporti, tanto che Massimiliano ha scelto proprio Rosalinda come sua confidente: “Cerco sempre di poter lasciare qualcosa di carino nelle persone che sono qui”.

E dopo le parole di incoraggiamento di lei: “Quando ti dico apriti lo dico per te, è un consiglio, ti vedo ancora più chiuso di come ti conoscevo”, Massimiliano si lascia andare a un pianto liberatorio sulle spalle di Rosalinda, alla quale confida: –“Ho sofferto tanto negli ultimi anni, devo ancora lavorarci.

Più passa il tempo e più divento così. Ma qua ho imparato ad ascoltare”.

Vedremo come si svilupperanno gli eventi nelle prossime puntate.