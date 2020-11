Simone Susinna doveva essere uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, ma a quanto pare la sua partecipazione sarebbe saltata.

Simone Susinna sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip ma sembra che il suo ingresso previsto in questi giorni sia stato annullato.

Simone Susinna: l’ingresso al GF

Nelle scorse settimane Alfonso Signorini aveva mostrato ai concorrenti le “sagome” di quelli che sarebbero stati i nuovi vip a entrare nel programma.

Tra questi Francesco Oppini aveva riconosciuto l’ex naufrago ed ex fidanzato di Mariana Rodriguez Simone Susinna, il cui ingresso però a quanto pare sarebbe saltato. Il modello infatti avrebbe avuto un contratto per una campagna pubblicitaria da dover svolgere proprio in queste settimane, e dunque sembra che non entrerà all’interno del reality show. Di recente il modello si sarebbe lasciato con la fidanzata Ana Moya Calzado che, secondo i rumor in circolazione, potrebbe essere tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi (la cui messa in onda è in bilico a causa dell’emergenza Coronavirus).

Nella serata di venerdì al GF dovrebbero entrare invece Giulia Salemi e Stefano Bettarini, che nelle ultime settimane sono rimasti in isolamento in albergo. I due sarebbero dovuti entrare nelle scorse settimane insieme a Selvaggia Roma, che purtroppo è risultata positiva al Coronavirus poche ore prima di entrare all’interno del programma. I vip sono stati messi al corrente dei nuovi ingressi da Paolo Brosio, che anche per questo motivo è stato “punito” dal reality show, che lo ha mandato in nomination forzata.

Come andranno le cose tra i due e i nuovi concorrenti?