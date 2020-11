GF Vip, televoto annullato: provvedimento per Andrea Zelletta

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento nei confronti di Andrea Zelletta.

Nel corso della sedicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento da parte degli autori del reality per uno dei concorrenti. Il televoto, infatti, è stato annullato, con il conduttore che ha comunicato ad Andrea Zelletta di aver violato il regolamento.

GF Vip, televoto annullato

Il televoto per la puntata di venerdì 6 novembre del Grande Fratello Vip è stato annullato. Il conduttore, infatti, ha comunicato che Andrea Zelletta ha violato il regolamento dopo aver fatto trapelare all’interno della casa più spiata d’Italia alcune informazioni dall’esterno, come l’ingresso dei nuovi concorrenti e il prolungamento del reality dopo Natale.

Nel corso della sedicesima puntata il direttore di Chi ha inoltre chiamato in “mistery room” Paolo Brosio , che, a sua volta, è finito in nomination, nel corso della scorsa puntata, per aver rivelato alcune notizie esterne.

Zelletta, interpellato dal conduttore ha quindi affermato: “Ero isolato senza telefono né internet. Non voglio dire dov’ero, ma ho origliato alcune cose. Ho fatto un errore. Chiedo scusa a tutti perché ho fatto una leggerezza”.

Alfonso Signorini, ha quindi affermato: “L’errore non è stato ascoltare, ma riferire. Per una cosa simile Paolo è finito direttamente al televoto. Si può sbagliare, però dobbiamo richiamarti all’ordine”. Il conduttore ha poi annunciato il provvedimento: “Non si può parlare di argomenti inerenti al gioco. Dopo i controlli è chiaro che Andrea Zelletta ha commesso la stessa irregolarità per cui Brosio era già stato punito. Il televoto è stato annullato ed è stato deciso che al televoto andranno anche Andrea e Paolo.

Sono al televoto Maria Teresa, Stefania, Massimiliano, Paolo e Andrea. Uno di loro sarà definitivamente eliminato lunedì 9 novembre”.