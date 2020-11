Gianmarco Valenza, ex protagonista di Uomini e Donne, ha scritto un post al vetriolo contro il dating show di Maria De Filippi.

Sui social ha sollevato un polverone uno dei messaggi di Gianmarco Valenza, ex tronista di Uomini e Donne e volto di Temptation Island.

Anzitutto l’ex volto televisivo se l’è preso con coloro che guardano il Grande Fratello e commentano con superficialità i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi. Il suo messaggio ha sollevato molti commenti contrari, e tra gli utenti c’è chi gli ha fatto notare che il suo post sarebbe risultato quantomeno ipocrita visto che in passato lo stesso Valenza ha preso parte a degli show d’intrattenimento in televisione. Immediata la replica piccata dell’ex tronista:

Non capite un cazzo, state tutto il giorno a parlare di Grande Fratello. Vi prego non dite cagate anche per le Elezioni Americane per sentito dire, tanto non cambia nulla se siete pro o contro Trump o Biden.Tornate a scegliere il vostro preferito da mandare in nomination, grazie.

— Gianmarco Valenza (@gmvalenza) November 4, 2020