Marco Carta ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus e pertanto il cantante dovrà mettere in pausa la promozione del suo ultimo singolo.

Dopo Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Carlo Conti, Nina Zilli e molti altri personaggi famosi, anche Marco Carta ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus.

Il cantante non avrebbe sintomi gravi e infatti sarebbe in isolamento domiciliare. Via social ha voluto mandare un messaggio ai fan chiedendo loro di fare attenzione: “Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva.

Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza!”, ha scritto il cantante, che proprio in questi giorni aveva in programma diverse ospitate tv dove avrebbe dovuto promuovere il suo ultimo singolo, Domeniche da Ikea.

In tanti sui social gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e i loro auguri di pronta guarigione e sperano di rivedere presto il cantante in tv.

Marco Carta non è l’unico vip ad essere risultato positivo al Coronavirus: nelle ultime ore è infatti giunta la notizia del ricovero di Carlo Conti, risultato positivo al virus nei giorni scorsi.

Come il conduttore anche Iva Zanicchi e Ornella Vanoni hanno annunciato via social di essere risultato positive al virus.