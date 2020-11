Gf Vip: Selvaggia Roma è guarita dal covid ed entrerà nella casa.

Grande gioia per Selvaggia Roma. L’influencer romana, infatti, è tornata a sorridere dopo l’esito negativo del tampone per il coronavirus. A causa della sua positività, infatti, non è potuta nemmeno entrare nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso 27 ottobre 2020.

È stata proprio la bella romana a dare l’annuncio ai suoi follower sul suo profilo Instagram. «Negativa – Covid 0, Selvaggia 1000». Insomma, il peggio sembra essere finalmente passato. Adesso, dopo l’isolamento obbligatorio, per Selvaggia potranno finalmente aprirsi le porte della casa più spiata d’Italia. Può tirare un sospiro di sollievo anche Alfonso Signorini che ha voluto fortemente Selvaggia nel cast.

La reazione di Selvaggia Roma

“Sono molto felice e vi ringrazio a tutti quanti.

Stiamo andando a prendere un gelatino e poi mi vado a fare dei capelli… perché ho dei capelli che lasciamo perdere. Ora che sono guarita non vedo l’ora di entrare nella Casa del ‘Gf Vip. Io per fortuna non ho avuto nessun sintomo. Il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto”. Selvaggia non ha potuto trattenere l’emozione per questo esito.

Ancora non è chiaro quando la Roma farà il suo ingresso all’interno della casa e iniziare, cosi, la sua avventura insieme agli altri VIPPONI. A parlare anche l’agente della Roma. «Ora speriamo di passare presto dall’isolamento causa malattia all’isolamento nella casa più spiata d’Italia”.