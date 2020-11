Gf Vip: gaffe hot di Tommaso Zorzi

Il Grande Fratello Vip continua a creare scandalo online e sui social. Oltre alle varie litigate che hanno visto protagonisti quasi tutti i concorrenti di questa edizione, non sono mancati anche alcuni incidenti hot. Tra questi, a cadere in errore, sono stati Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi e, proprio qualche giorno dopo essere entrato in casa, anche Paolo Brosio.

Nel delirio e ilarità della notte, è stato proprio l’influencer milanese a raccontare il suo “incidente” avvenuto qualche giorno prima. Zorzi, come lui stesso ha detto, stava affrontando una questione anche abbastanza delicata. Insieme ad Enock, fratello di Mario Balotelli, infatti, stavano parlando della tematica del razzismo. Tutto ad un tratto, però, è sempre lo stesso Enock a far notare qualcosa a Zorzi.

La gaffe di Tommaso Zorzi

Enock ha fatto presente a Tommaso che aveva una parte intima fuori e, dunque, visibile al pubblico.

“Una volta stavo parlando con Enock sul razzismo, e dieci minuti dopo mi fa: “Hai un cogl**ne in fuorigioco”. Pensa a fare un discorso serio con una pa*la di fuori. Rende tutto più credibile”. Così ha raccontato il simpatico influencer l’accaduto. Nel giro di pochi minuti, questo aneddoto ha scatenato il web. Battute e gif ironiche sull’argomento, ovviamente, non mancano.

L’incidente hot di Patrizia

Come i fan del programma ricordano, anche la contessa Patrizia De Blanck, nel corso delle prime settimane, aveva dato scandalo con un nudo di pochi secondi.

Nel corso di un collegamento con Pomeriggio 5, infatti, è andata in onda Patrizia mentre era intenta a cambiarsi d’abito. Noncurante delle telecamere, però, la contessa, sotto la veste, non indossava nessun indumento di biancheria intima.