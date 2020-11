Ascolti Tv 6 novembre: sfida vinta da Tale e Quale Show

La gara degli ascolti di ieri, 6 novembre 2020, è stata vinta dal programma dalla nuova puntata di Tale e Quale Show.

Ogni settimana la sfida degli ascolti diventa sempre più difficile, ma per quanto riguarda la prima serata del venerdì sono sempre Tale e Quale Show e il Grande Fratello Vip a contendersi la vittoria. Gli ascolti tv del 6 novembre 2020 sono andati molto bene, ma la percentuale di share più alta è stata ottenuta da uno solo di questi due programmi.

Ascolti Tv 6 novembre

Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 6 novembre, in prima serata hanno mostrato una nuova sfida molto importante tra Rai1 e Canale 5, che ogni venerdì si contengono la vittoria. I dati Auditel relativi agli ascolti tv della prima serata del 6 novembre parlano chiaro. In quanto a numero dei telespettatori incollati allo schermo, ha vinto Tale e Quale Show. Sono stati 3.969.000 gli spettatori che hanno guardato la trasmissione, per uno share del 17.6%.

Il Grande Fratello Vip, andato in onda come sempre su Canale 5, ha ottenuto 3.379.000 telespettatori, per uno share del 18.7%, aggiudicandosi il secondo posto.

Su Rai2 sono andate in onda le serie NCIS e The Rookie, che hanno ottenuto rispettivamente 1.608.000 (5.7% di share) e 1.268.000 (5.1% di share) telespettatori. Su Rai3 è andato in onda Titolo V, con 496.000 telespettatori, pari al 2.2% di share.

Quarto Grado, andato in onda su Rete4, ha conquistato 1.107.000 telespettatori, raggiungendo il 5.5% di share. Italia 1 ha trasmesso Freedom-Oltre il confine, con 1.181.000 telespettatori, per uno share del 5.6%. Propaganda Live, su La7, ha ottenuto 1.133.000 telespettatori, per uno share del 5.7%. Alessandro Borghese: 4 ristoranti, su TV8, ha conquistato 436.000 telespettatori, con uno share dell’1.6%, mentre Fratelli di Crozza, sul Nove, ha raggiunto 1.644.000 telespettatori, per uno share del 6.2%.