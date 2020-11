Il regista argentino Pino Solanas è morto a 84 anni a Parigi dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Era ricoverato da metà ottobre.

L’ultimo messaggio del regista su Twitter il 21 ottobre dove aveva fatto sapere di essere ricoverato in terapia intensiva. Il regista argentino è stato con Ottavio Getino e Fernando Vallejo fondatore del movimento “Cine-Liberation”. Si ricordano alcuni dei suoi film tra cui “L’ora dei forni” del 1968, “Tangos – L’esilio di Gardel” del 1985 e premiato al festival di Venezia. Dello stesso anno anche “Sur” che ricevuto premio della critica al festival di Cannes.

Quiero contarles que junto a mi mujer, Angela Correa, dimos positivos de Covid-19, aquí en París. Por mi parte me encuentro en el hospital bajo observación médica. Mi mujer aislada en nuestra casa. Gracias por los mensajes de apoyo. Cuidémonos entre todos. pic.twitter.com/Q7hTaw85RJ — Pino Solanas (@fernandosolanas) October 16, 2020

Coronavirus, morto Pino Solanas

Con lui è stata ricoverata in un secondo momento anche la moglie così come da lui dichiarato in un secondo momento sui social. “Voglio dirvi che insieme a mia moglie Angela Correa siamo stati positivi a Covid-19, qui a Parigi. Per quanto mi riguarda mi trovo in ospedale sotto osservazione medica. Mia moglie isolata in casa nostra. Grazie per i messaggi di supporto. Prendiamoci cura di tutti”.

L’annuncio di cordoglio è arrivato anche dal ministro degli Esteri argentino che su Twitter ha dichiarato: “Enorme dolore per Pino Solanas morto nell’adempimento dei suoi doveri di ambasciatore argentino presso l’UNESCO.

Sarà ricordato per la sua arte, per il suo impegno politico e per la sua etica sempre al servizio di un Paese migliore”. Oltre all’attività di regista e ambasciatore Solanas ha svolto anche attività politica candidandosi tra l’altro alle elezioni presidenziali del 2007.