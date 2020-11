"Mi mancherai tantissimo", ha scritto Emanuela Folliero all'ex fidanzato nonché amico Stefano D'Orazio.

Stefano D’Orazio e Emanuela Folliero hanno avuto una storia d’amore prima che entrambi convolassero a nozze con altri partner. Il batterista dei Pooh e il volto storico di Rete 4, al termine della relazione, erano rimasti amici, tanto che si vedevano ancora spesso.

In seguito il musicista aveva avuto una relazione con Lena Biolcati e, alla fine di essa, tre anni fa aveva sposato Tiziana Giardoni. Non aveva avuto figli, ma aveva cresciuto con affetto quelli delle sue compagne.

La conduttrice ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa del musicista della famosissima band e ha voluto dedicargli un pensiero attraverso i social.

Il post di Emanuela Folliero

Stefano D’Orazio è morto venerdì 6 novembre dopo avere trascorso una settimana ricoverato in ospedale per avere contratto il Coronavirus.

Il batterista dei Pooh era in via di guarigione da un’altra malattia. Il virus, tuttavia, lo ha stroncato a 72 anni.

Emanuela Folliero, ex fidanzata nonché grande amica del musicista, ha voluto ricordarlo nei suoi momenti più belli. Su Instagram ha pubblicato una fotografia in cui erano a cena insieme ad altri amici ed ha scritto le ultime parole di addio. “Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola! E adesso come faremo! Amici per sempre! è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo”, ha scritto.

In molti sono rimasti sconvolti dalla tragica notizia della morte dello storico volto dei Pooh. Da tutto il mondo sono arrivati messaggi di cordoglio: amici, colleghi o semplicemente fans che hanno avuto come colonna sonora della loro vita le musiche suonate da Stefano D’Orazio, che nel 2015 aveva deciso di abbandonare la band.