Lena Biolcati: chi è l’ex compagna di Stefano D’Orazio

Chi è Lena Biolcati, ex compagna di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh, scomparso a 72 anni.

Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, è morto ieri, 6 novembre 2020, in tarda serata. Una scomparsa improvvisa, all’età di 72 anni, che ha lasciato tutti sconvolti. Nel passato di D’Orazio c’è stato un grande amore con una cantante, Lena Biolcati, che ha condiviso un lungo pezzo di vita insieme a lui.

Chi è Lena Biolcati

Lena Biolcati è nata nel 1960, originaria del novarese e parente della famosa Milva. La donna è una cantante italiana che in passato ha avuto un notevole successo. Lena ha vinto il Festival di Castrocato e in seguito anche la categoria Nuove Proposte a Sanremo, nel 1986. Ha partecipato a ben quattro edizioni del festival della canzone italiana, esibendosi con grande successo sul palco dell’Ariston. Per tanti anni è stata legata sentimentalmente a Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh.

La svolta nella sua carriera è arrivata proprio nel 1984, quando ha vinto il Festival di Castrocaro. Questa vittoria le ha permesso di entrare a far parte del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha portato il brano “Innamoratevi come me”, scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, tastierista e paroliere dei Pooh.

L’anno seguente è tornata a Sanremo con il brano “Grande grande amore”, scritto da Stefano D’Orazio.

In questa occasione è riuscita a vincere tra le Nuove Proposte. In seguito è uscito il suo primo omonimo album ed è arrivata la vittoria nella manifestazione canora “Un disco per l’estate”. Nel 1987 è tornata a Sanremo nella categoria Big, con il brano “Vita Mia”, incluso nell’album “Ballerina”, che le ha permesso di partire per un lungo tour. Nel 1990 è tornata al Festival di Sanremo con “Amori”, scritto da lei. Quell’anno hanno vinto proprio i Pooh.

La donna ha deciso di lasciare la carriera nel mondo della musica per dedicarsi completamente alla figlia, Silvia Di Stefano. Alla fine degli anni ’90 è tornata nel mondo dello spettacolo, dedicandosi al musical. Nel 2000 ha aperto, insieme a Stefano D’Orazio, una scuola di canto a Roma e in seguito ha iniziato la sua collaborazione con la Compagnia della Rancia di Saverio Marconi, come attrice e sceneggiatrice di musical.