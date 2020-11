Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 novembre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 9 al 15 novembre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo settimanale dal 9 al 15 novembre 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 9 al 15 novembre 2020

Ottima settimana per Cancro, Scorpione e Sagittario, quotati con il massimo dei punteggio.

Buona settimana anche per i nati sotto gli altri segni, tutti con almeno tre punti su cinque.

Ariete

La settimana in questione sarà abbastanza buona per i nati sotto questo segno anche se la prima parte potrà va tenuta sotto osservazione. Le cose andranno invece meglio a partire da mercoledì, tanto in amore quanto sul lavoro.

Toro

I giorni in arrivo porteranno positività soprattutto grazie all’influsso favorevole della Luna.

Con Venere in aspetto buono le coppie potranno anche sperare in un incontro o una riappacificazione.

Gemelli

Il periodo potrebbe riservare qualche dubbio: chi da qualche tempo si è separato da una persona non ha alcuna voglia di rimettersi in gioco. Il consiglio è di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni, altrimenti le stelle non funzionano.

Cancro

Le coppie fortunate fanno buoni progetti anche se martedì porterà qualche divergenza. Il cielo è ottimo per gli affari: è un momento di forza per le scelte che si potranno fare in vista del futuro.

Leone

Per i nati sotto questo segno sarà una buona settimana ed in particolare le giornate del weekend saranno davvero da ricordare. La Luna entrerà infatti nel Leone promettendo tante buone cose in amore e nel lavoro.

Vergine

La settimana in arrivo si dividerà in due parti, una positiva e una negativa. Quest’ultima andrà a coincidere con il weekend: sabato e domenica è quindi meglio fare poco o nulla se possibile.

La prima parte della settimana andrà invece bene.

Bilancia

I nuovi incontri vanno tutelati perché dalla prossima settimana Venere inizierà un transito in questo segno. Chi attende una conferma sul lavoro non dovrà aspettare a lungo: queste stelle sono molto fortunate.

Scorpione

La settimana non sarà delle migliori ma nemmeno tragica. Il consiglio è di fare particolare attenzione alle giornate di martedì e di mercoledì che saranno per lo più sottotono.

Se si hanno dei progetti da portare a termine sarebbe meglio non farlo in questi due giorni.

Sagittario

Venere contraria invita a non fare polemiche per tutto, soprattutto nel fine settimana quando ci saranno giornate un po’ nervose. Quanto al lavoro qualcuno riceverà qualcosa di buono dopo un periodo di lungo fermo.

Capricorno

Settimana tutto sommato buona sia sul lavoro che per quanto riguarda l’amore. Tutto andrà in maniera discreta tranne che per le giornate di venerdì e di sabato in cui ci si potrebbe sentire giù di morale.

Acquario

É tempo di fare progetti con la persona che suscita il proprio interesse: in un clima così chiaro e leale non è escluso che si possa proporre qualcosa di nuovo come un trasferimento o un cambiamento nel corso dei prossimi mesi.

Pesci

Venere è opposta e pertanto a diversi nati sotto questo segno non andrà di cercare l’amore. Meglio invece sul fronte lavorativo: Mercurio favorirà i contratti e gli accordi.