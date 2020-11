"Un giorno mi sono arrivate delle e-mail da queste tre ragazze", ha spiegato Carimadituttoedipiù.

Carimadituttoedipiù è una nota influencer romana. Quattro anni fa i suoi video spopolavano su Facebook (dove ha raccolto 30 mila followers e quasi mezzo milione di visualizzazioni), mentre adesso che il mercato dei social network è cambiato si è spostata prima su Instagram e poi su Tik Tok, dove ha raggiunto il maggiore successo nei mesi della pandemia di Coronavirus.

Sui suoi profili intrattiene in modo divertente i fans dandogli consigli di vita quotidiana. Tantissime delle sue frasi sono diventate dei tormentoni. Tra queste anche il saggissimo “tapindercu*o“. In particolare, uno di questi è stato indirizzato a tre ragazze: Emily, Giorgia e Anna. La loro identità, tuttavia, finora era rimasta sconosciuta.

Le tre ragazze nominate da Carimadituttoedipiù

A svelare chi sono le ormai note Emily, Giorgia e Anna è stata proprio Carimadituttoedipiù.

La famosissima star del web romana ne ha parlato in un’intervista concessa al portale Webboh.

“Ogni domenica curo una rubrica su Radio Cento che si chiama La Posta di Carima. Praticamente succede che i miei fan con problemi di cuore, autostima, bullismo e caz*i vari mi scrivono per chiedermi un consiglio. Io ogni settimana rispondo dando dei parerei, a modo mio. Un giorno sono arrivate tre e-mail, una di Emily, una di Giorgia e una di Anna.

Tutte chiedevano dei consigli di cuore. Da lì la risposta, tapindercu*o. Poi non so come abbia fatto a diventare così virale”, ha spiegato Carima

La celebrità di Tik Tok ha anche svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita al di fuori del web, da moglie e mamma: “Ho 27 anni, lavoro in una casa di riposo nel viterbese e studio per diventare operatore socio sanitario in ospedale. Sono sposata e innamoratissima di mia figlia”.

Lontano dai social network, dunque, si cela una persona normale.