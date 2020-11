Chi è Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio

Lo storico batterista dei Pooh Stefano D'Orazio era convolato a nozze il 12 settembre 2017 con la compagna Tiziana Giardoni.

Storico batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio si è spento all’età di 72 anni il 6 novembre 2020. Convolato a nozze nel 2017 con Tiziana Giardoni, chi è la moglie di uno dei componenti storici della band pop rock più amata e longeva d’Italia.

Chi è Tiziana Giardoni

Assieme per oltre dieci anni, Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni sono convolati a nozze il 12 settembre 2017. Una proposta di matrimonio molto romantica, con lo storico batterista dei Pooh che ha chiesto la mano durante un concerto a Verona per i Wind Music Awards. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, qualche tempo dopo Tiziana Giardoni aveva rivelato: “Quando mi ha fatto la dichiarazione d’amore in diretta io ero a casa.

Non sapevo nulla. Insistevo per sposarmi, ma da lui non me lo sarei mai aspettato”.

“Lì è successo tutto per caso – aveva raccontato Stefano D’Orazio – Quella sera eravamo in ritardo con la scaletta a causa del maltempo. Quando sono arrivati gli autori che ci hanno detto che ci avrebbero chiesto i progetti per il futuro, sapevo che i miei colleghi avrebbero annunciato la pubblicazione di dischi, la partenza di un tour e quindi ho pensato che, per differenziarmi, avrei fatto questo annuncio.

Quando siamo scesi dal palco, Roby Facchinetti mi ha detto Ma che ti sei fumato?”. La cerimonia si è svolta alla presenza di 300 invitati, tra cui molti amici e colleghi di D’Orazio. Molto riservata e lontana dai riflettori, Tiziana Giardoni è una manager e organizza eventi.