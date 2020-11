Una vittoria contesa tra due trasmissioni: Tu si que vales e Ballando con le Stelle.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 7 novembre 2020 sono andati bene e hanno un vincitore della sfida dello share. Le trasmissioni andate in onda ieri sera sono tante e tutte molto interessanti, con diversi film, anche per bambini.

Alla sfida a colpi di telespettatori, però, hanno partecipato in modo particolare Tu si Que Vales e Ballando con le Stelle, che sono sempre i due programmi più visti al sabato sera.

Ascolti tv del 7 novembre

La trasmissione che ha ottenuto il numero più alto di telespettatori è stata Tu si que vales, andata in onda su Canale 5. Il programma ha raccolto davanti allo schermo ben 5.579.000 telespettatori, per uno share del 26.3%.

Al secondo posto Ballando con le stelle, andato in onda su Rai 1, che ha conquistato 4.272.000 telespettatori, per uno share del 20.1%. Su Rai2 sono andati in onda S.W.A.T, seguito da 1.386.000 telespettatori (5% di share), e Criminal Minds, con 1.129.000 telespettatori (4.2% di share). Su Italia 1 serata interamente dedicata ai bambini, con la messa in onda di Zootropolis, che ha conquistato 1.375.000 telespettatori, per uno share del 5.3%.

Su Rai 3 è andato in onda uno Speciale del Tg3 dedicato al presidente Joe Biden, che ha raccolto davanti allo schermo 1.187.000 telespettatori, per uno share del 4.9%. Rete 4 ha scelto di mandare in onda il film The Bourne Identity, con Matt Damon, che ha totalizzato un ascolto di 940.000 telespettatori, per uno share del 3.8%. Su La7 è andato in onda Gettysburg, che ha ottenuto 342.000 telespettatori e uno share dell’1.9%.

Su Tv8, invece, è andato in onda il film Inferno, con Tom Hanks, che ha raccolto 496.000 telespettatori, raggiungendo il 2% di share.