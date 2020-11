Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non si sono potuti esibire nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle.

Brutte notizie per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che, poco prima della messa in onda dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, hanno annunciato di aver ricevuto lo stop del medico. La coppia, pertanto, ha dovuto rinunciare alla possibilità di rientrare in gioco già nel corso della puntata di sabato 7 novembre grazie al ripescaggio.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

La coppia si è ritirata la settimana scorsa dal programma per via dei problemi alla caviglia di Elisa Isoardi, con la speranza di poter ritornare in gioco grazie al ripescaggio. Anche sabato 7 novembre, però, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi non si sono potuti esibire, dopo aver ricevuto lo stop del medico.

A tal proposito, attraverso un video messaggio pubblicato sui social, la Isoardi ha fatto sapere: “Sono le 7 e dopo un pomeriggio di prove, sentito anche il medico, abbiamo deciso che è meglio rimanere fermi anche questa puntata“.

Per poi aggiungere, dopo aver visto l’espressione di Raimondo Todaro: “Non fare così altrimenti piango anch’io”. Il maestro di ballo ha quindi affermato: “Meglio non rischiare questo sabato ed essere pronti per il prossimo”. “Intanto ci manteniamo in forma”, aggiunge Elisa Isoardi.