Le parole commoventi della dama di Uomini e Donne più famosa e amata.

Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. Una delle dame del Trono Over più amate e più seguite, anche al di fuori della trasmissione. Gemma continua a credere nell’amore, a cercarlo, anche a costo di trascorrere il suo tempo a litigare con Tina Cipollari.

Nonostante la sofferenza che ha dovuto affrontare nella sua vita, la Galgani continua a non perdere il suo sorriso.

Triste anniversario per Gemma Galgani

Gemma Galgani ha avuto una vita piena di sofferenze, ma non ha mai perso la speranza e la voglia di sorridere e mettersi in gioco, soprattutto quando si tratta dell’amore.

In questi giorni la dama torinese ha voluto condividere una storia su Instagram in cui ha fatto un tuffo nel passato, per omaggiare una persona importante nella sua vita. Gemma è molto seguita anche sui social network, per cui questo è stato un modo per regalare un pezzo del suo cuore a tutti i suoi fan, per renderli partecipi della sua vita e delle sue emozioni.

La Galgani ha voluto ricordare il suo amato papà durante questo triste anniversario.

“Babbo caro, sempre nel mio cuore. Mi mancano i tuoi rimproveri. Scusa non avevo capito che erano consigli per la vita. È il tuo anniversario, ma sento sempre il tuo amore” ha scritto Gemma Galgani. La protagonista del programma televisivo di Maria De Filippi ha scelto la canzone Difendimi per sempre di Alessandra Amoroso come sottofondo a questa immagine che la ritrae insieme a suo padre. Tempo fa aveva spiegato di dover ringraziare suo padre, che lo sentiva ancora accanto a lei e che i suoi insegnamenti sono rimasti scolpiti nella sua mente.

Un grande amore che rimane per sempre nel suo cuore.