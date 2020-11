GF Vip, Stefano Bettarini: le battute su Zorzi fanno infuriare il web

Una polemica nata dopo un discorso abbastanza pesante fatto dal calciatore all'influencer.

L’ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip ha scatenato non poche polemiche. Tutti sapevano che una volta entrato avrebbe creato un bel po’ di scompiglio. L’ex calciatore ha già avuto un duro scontro con Dayane Mello, con cui ha avuto un brevissimo flirt, e sembra che anche Elisabetta Gregoraci possa avere qualcosa in sospeso con il nuovo concorrente.

Ora è nata una nuova polemica.

Non so ma credo che Bettarini sia partito non male ma malissimo. Battute volgarissime 😷dai siamo in attesa che lo sbattano fuori prestissimo 🕯🕯🕯#GFVIP pic.twitter.com/FY6qLUmt6E — Susy🌻 (@susy_juve) November 7, 2020

Le parole di Stefano Bettarini

Dopo la fine della diretta del Grande Fratello, andata in onda venerdì 6 novembre 2020, Stefano Bettarini era con gli altri concorrenti in giardino a scherzare.

Durante la chiacchierata si è lasciato andare a diverse battute, a sfondo sessuale, nei confronti di Tommaso Zorzi, che non sono piaciute per niente al pubblico. Il calciatore è stato molto pesante, nonostante i toni scherzosi, per questo molti fan della trasmissione hanno chiesto un provvedimento disciplinare immediato, prendendo le difese dell’influencer.

Tommaso Zorzi ha risposto alle battute, continuando anche lui a scherzare e a giocare. Questo fa pensare che difficilmente gli autori decideranno di prendere un provvedimento, perché l’influencer non è sembrato offeso.

Gli utenti chiedono a gran voce di mandarlo via dal reality, proprio a causa di queste battute particolarmente volgari. “Ti ci vuole un po’ di carota e bastone…” ha dichiarato con tono provocatorio nei confronti di Zorzi. “Ci attrezzeremo..” ha continuato Bettarini, aggiungendo “non potrei reggere l’urto“. Tutte battute a sfondo sessuale, che hanno scosso in modo particolare i fan di Tommaso Zorzi.