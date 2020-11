Si è spenta all'età di 83 anni Iolanda Anitori, la nonna materna di Marco Mengoni.

Grave lutto per il noto cantante Marco Mengoni. Si è spenta all’età di 83 anni la nonna Iolanda Anitori. In base a quanto si evince dal Corriere di Viterbo, la donna era stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle, a Viterbo, dopo essere risultata positiva al Covid-19. Sembra che fosse priva di patologie pregresse.

Molto conosciuta nella zona, la nonna di Marco Mengoni ha gestito per molti anni un negozio-atelier di alta moda in Piazza Vittorio Emanuele III.

Sempre al fianco del nipote, lo ha seguito nelle tappe più importanti della sua carriera. Nel 2009, ad esempio, era presente tra il pubblico di X Factor, quando Marco Mengoni ha vinto. Da sempre molto legati, qualche anno fa per ringraziarla, Mengoni sui social ha scritto: “Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, nonna Iolanda”.