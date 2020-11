Angela Chianello da Mondello, diventata celebre dopo un’intervista sul Covid a Canale 5, è sbarcata nella musica con il suo tormentone

Se a tutto si può pensare, ecco che nelle ultime ore Angela da Mondello è riuscita a sorprendere letteralmente chiunque con una nuova trovata in musica. Dopo essere diventa famosa per via delle sue affermazioni negazioniste sul Covid, la signora di Palermo si è infatti lanciata in un vero e proprio video musicale che reca il titolo del suo stesso tormentone estivo.

Il singolo “Non ce n’è Coviddi” è di fatto prossimo all’uscita, come anticipato dalla stessa siciliana qualche settimana fa.

Il pezzo della nuova popstar “scoperta” da Barbara d’Urso è stato realizzato in collaborazione con un artista del posto, i Noseal Vucciria Music. E intanto nelle scorse ore, come attestato dai primi contenuti apparsi sui social, un gruppo di persone si è riunito sulla spiaggia di Mondello per prender parte al suddetto videoclip.

“Mondello”:

Perché la signora Angela Chianello, divenuta “famosa” per il suo “Non ce n’è coviddi”, sta girando il videoclip della sua prima canzone pic.twitter.com/JTGqCauBrC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 8, 2020

Naturalmente online le critiche sono già numerosissime, dal momento che molti sono rimasti interdetti dalla decisione di dar vita a un tale prodotto in un momento così delicato per il nostro Paese e per il mondo intero.