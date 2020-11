Aurora Ramazzotti ha annunciato a Ogni Mattina di essere risultata positiva al Covid: con lei è stato contagiato anche il fidanzato Goffredo

Aurora Ramazzotti ha annunciato sul profilo Instagram di “Ogni Mattina”, dove fa l’inviata dalla scorsa estate, di essere risultata positiva al Covid. Come lei, anche il fidanzato Goffredo pare aver contratto il virus, allungando così la lista dei Vip attaccati dal morbo.

La 25enne ne ha parlato anche in trasmissione, in collegamento dal suo appartamento di Milano, dove sta passando la quarantena. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha di fatto annunciato che non ricoprirà più il ruolo di inviata del programma per qualche settimana.

Aurora Ramazzotti ha spiegato di aver dapprima avuto la tosse, considerandolo un vero campanello d’allarme facendole subito capire che poteva trattarsi di Sars-Cov-2. Successivamente ha avuto una sinusite molto forte, oggi ad ogni modo in via di guarigione. La giovane figlia d’arte ha poi confidato di combattere contro il virus da circa una settimana, fortunatamente vedendo man mano dei miglioramenti nelle sue condizioni di salute.

Con lei, come detto, anche il fidanzato Goffredo Cerza ha contratto il coronavirus, fatto pressoché inevitabile considerato che convivono insieme da qualche mese.

“Abbiamo capito subito che si trattava di Covid, ma non abbiamo avuto contatti con altre persone”, ha precisato ancora Aurora, i cui sintomi della malattia si sono manifestati subito dopo il contatto con una persona positiva al virus.