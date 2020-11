Belen Rodriguez e Santiago De Martino senza la mascherina: la polemica infiamma i social.

Belen Rodriguez è stata travolta da una vera e propria ondata di polemiche sui social per essersi mostrata, nel primo giorno di “zona rossa”, senza mascherina in un parco insieme al figlio Santiago.

Belen Rodriguez e Santi senza mascherina

Belen Rodriguez ha mostrato ai fan sui social alcune delle foto scattate durante il primo giorno di lockdown insieme al piccolo Santi.

I due si sono concessi un giro in bicicletta e a seguire la showgirl ha portato suo figlio al parco dove sarebbero stati presenti altri bambini. In tanti sui social hanno avuto da ridire sul fatto che né la showgirl né suo figlio indossassero le mascherine. “Non è consentito uscire in zona rossa, si dovrebbe uscire solo per esigenze”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “sopra i 6 anni mascherina anche all’aperto sennò è tutto inutile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Nov 2020 alle ore 10:46 PST

Belen ha preferito non replicare ai commenti di questo tipo, ma a difenderla ci ha pensato sua madre Veronica Cozzani, che ha specificato in uno dei commenti che per fare attività sportiva sarebbe possibile allontanarsi dal proprio domicilio.

Anche per lei è giunta una valanga di critiche: “Quello non è sport e comunque se devi fare sport e sei nella zona rossa, devi farlo individualmente. Comunque la mascherina deve indossarla”, le ha risposto un utente. Con Belen e Santiago sarebbe stato presente anche il fidanzato della showgirl, Antonino Spinalbese, con cui sembra che la passione proceda a gonfie vele.