Carlo Conti è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero legato al Covid e ha fatto rientro a casa. Il messaggio sui social ai suoi fan

Buone notizie per Carlo Conti. Il conduttore, risultato positivo al Coronavirus e nei giorni scorsi ricoverato per un peggioramento improvviso delle sue condizioni, è stato dimesso dall’ospedale di Careggi a Firenze. Nel reparto Covid ha trascorso solo qualche giorno prima di ottenere il via libera dei medici e poter fare ritorno a casa.

L’annuncio è arrivato su Instagram dallo stesso conduttore che ha postato un suo primo piano nel quale si mostra con indosso la mascherina chirurgica, il tutto accompagnato dalla scritta “Verso casa!!! Home sweet home” e tre emoticon sorridenti.

Carlo Conti dimesso, torna a casa

Nei giorni scorsi Carlo Conti aveva condotto dalla sua casa una puntata di Tale e quale show, impossibilitato a recarsi in studio poichè positivo al Coronavirus.

Venerdì scorso, dopo il ricovero, era intervenuto dall’ospedale in collegamento telefonico per spiegare che tutto andava bene: “Tranquilli, mi sto riprendendo”, ha assicurato. Poi ha voluto rendere omaggio a Gigi Proietti e ha ricordato la campagna Airc per la lotta contro il cancro. “Spero di stare bene, di passare una buona settimana e la prossima settimana di stare ancora tutti insieme”. Nella serata del 9 novembre la bella notizia: le condizioni del conduttore sarebbero migliorate al punto da optare per le dimissioni dal nosocomio.

Continuerà le cure a casa fino alla completa negativizzazione che verrà accertata da un tampone.