Iva Zanicchi, positiva al Coronavirus, è ricoverata per una polmonite bilaterale.

Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi: la cantante, dopo aver annunciato di essere positiva al coronavirus, è stata ricoverata in ospedale a Vimercate (provincia di Monza e Brianza) per una polmonite bilaterale che rende necessario l’utilizzo di un respiratore esterno.

“Purtroppo sono finita in ospedale, perché ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’” ha spiegato la Zanicchi tramite social. Continua a essere “abbastanza tranquilla” ma non nasconde che “quando arriva la sera vado in crisi“.

Iva Zanicchi positiva al Coronavirus

Anche Iva Zanicchi si è aggiunta alla lunga lista di vip che in queste ore hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus. La cantante, con occhiali scuri e mascherina, ha annunciato la vicenda a mezzo social lo scorso 5 novembre, tranquillizzando i suoi fan: “Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione.

Spero voi stiate bene, vi mando un bacio a prestissimo!”, ha dichiarato la cantante, aggiungendo anche di aver purtroppo attaccato la malattia anche a sua sorella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal) in data: 5 Nov 2020 alle ore 5:35 PST

In queste ore sono moltissimi i vip che hanno annunciato di aver contratto il virus: tra loro anche Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni, Gerry Scotti e Carlo Conti.

Alcuni programmi tv, come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip (che ha annullato la doppia regia), hanno subito ulteriori modifiche a causa della pandemia in corso. In tanti hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto ai loro beniamini attraverso i social, ma per il momento sembra che nessuno di questi volti famosi sia in condizioni gravi. La settimana scorsa Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale in cui era stata ricoverata proprio a causa del virus.

Al momento anche la famosa produttrice sarebbe fuori pericolo e i fan sperano di vederla presto in tv.