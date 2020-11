Stefano Bettarini ha pronunciato una bestemmia in diretta tv al GF Vip? Il web chiede la sua squalifica.

Ormai le squalifiche al Grande Fratello Vip sembrano quasi essere all’ordine del giorno e l’ultima potrebbe vedere protagonista la new entry del programma Stefano Bettarini, che avrebbe bestemmiato in diretta tv.

Stefano Bettarini: la bestemmia

A poche ore dal suo ingresso nel reality show più seguito d’Italia Stefano Bettarini sarebbe già a rischio squalifica.

In queste ore sta infatti facendo il giro della rete un video incriminato in cui si sente l’ex calciatore bestemmiare in diretta al GF Vip. In suo ascolto erano presenti Enock e Pretelli, che sono rimasti evidentemente pietrificati nell’ascoltare le parole dell’ex marito di Simona Ventura. Parlando infatti del televoto che lo vide protagonista nella precedente edizione del reality a cui a preso parte insieme ad Andrea Damante, Bettarini ha affermato: “Lui, quando è uscito… porca m***”.

La questione gli varrà una squalifica immediata dal programma? Non sarebbe certamente il primo caso visto che già in questa edizione Denis Dosio è stato eliminato dal programma proprio per aver bestemmiato in diretta tv.

Ma Bettarini #gfvip pic.twitter.com/JrauHkiMQ8 — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) November 8, 2020

Bettarini è entrato al Grande Fratello Vip nella serata di venerdì 6 novembre insieme a Giulia Salemi. I due ex gieffini hanno trascorso un periodo di isolamento in albergo per evitare contagi da Coronavirus.