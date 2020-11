Gf Vip, scontro tra Adua Del Vesco e Dayane Mello: “Vedo tutto grigio”

Nella casa del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha avuto un acceso faccia a faccia con Dayane Mello.

A quanto pare sarebbe ormai agli sgoccioli il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Gli altri concorrenti hanno cercato di aprire gli occhi a Rosalinda, che a quanto pare avrebbe iniziato a nutrire i suoi primi dubbi nei confronti dell’amica.

Adua, lo scontro con Dayane

Finora nella casa del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Dayane Mello erano state inseparabili e i loro baci bollenti e le loro confessioni intime hanno più volte infiammato la rete. Nonostante questo le ultime dichiarazioni di Dayane nei confronti dell’amica avrebbero iniziato a far dubitare Adua rispetto alla sua sincerità e al suo rapporto col fidanzato Julian Condor, il quale la sta ancora aspettando fuori dalla casa del reality show.

Dopo che Tommaso Zorzi e gli altri concorrenti hanno provato a far aprire ad Adua “gli occhi” sulla sincerità della modella brasiliana, lei la ha affrontata con un acceso faccia a faccia. Dayane invece di ascoltarla e sostenerla (come Rosalinda si sarebbe aspettata) si è sentita offesa per le illazioni di Adua, e le ha replicato a sua volta: “Anche io sono in un momento di difficoltà, oggi ho capito che ti fai influenzare dalla gente”.

Come andrà a finire tra le due? Durante il suo confronto con Tommaso Zorzi Adua Del Vesco era scoppiata a piangere e a seguire si era sfogata anche con Massimiliano Morra affermando: “Io voglio bene a Dayane, per me è una cosa seria”. Adua prova dei veri sentimenti per l’amica? Al momento sembra che il rapporto tra le due sia agli sgoccioli e in tanti si domandano se lasceranno il GF Vip in buoni rapporti o meno.