Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato

Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica del concorrente Stefano Bettarini.

Nel corso della diciassettesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica del concorrente Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini squalificato

Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica del concorrente Stefano Bettarini. L’ex calciatore è finito in questi giorni al centro dell’attenzione per via di un video apparso sui social in cui l’ex marito di Simona Ventura sembra pronunciare una bestemmia.

Parole che Bettarini si è lasciato sfuggire mentre parlava con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Denis Dosio squalificato

Durante la diciassettesima puntata Alfonso Signorini ha chiamata Bettarini in confessionale, con il concorrente che ha affermato: “Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito (…) È un modo che ho nel dire delle cose, ma non penso di voler offendere o mancare di rispetto a nessuno (…) Chiedo scusa”.

Il conduttore ha aggiunto: “Da una vecchia volpe come te non me lo sarei aspettato”.

Signorini ha poi letto il comunicato del Grande Fratello, ufficializzando la squalifica del concorrente. A tal proposito Signorini ha dichiarato: “Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello.

In casi come questi la decisione è inevitabile, Stefano sei ufficialmente squalificato dal gioco“.

Visualizza questo post su Instagram Stefano Bettarini è ufficialmente squalificato dal gioco! #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:03 PST

La reazione di Dayane

Una decisione, quella presa dal Grande Fratello, che ha sconvolto gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia che hanno salutato l’ex calciatore.

In particolare le telecamere si sono soffermate su Dayane Mello, con la modella che ha salutato Bettarini e quest’ultimo che le ha detto: “In bocca al lupo“. Intento ad uscire dalla casa, poi, Bettarini, rivolgendosi agli altri gieffini li ha voluti mettere in guardia: “Attenti a quello che dite, non fate il mio stesso errore”.