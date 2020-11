Stefano Bettarini si è accorto di aver bestemmiato al Gf Vip? Dopo aver pronunciato la frase incriminata l'ex calciatore ha detto frasi senza senso.

In queste ore sta destando scalpore sui social un video che sembra inchiodare Stefano Bettarini nell’atto di bestemmiare al GF Vip. Il concorrente è entrato nel reality show solo da pochi giorni ma la sua bestemmia potrebbe costargli la squalifica immediata.

Stefano Bettarini: la bestemmia

In queste ore sui social è emerso il video completo della presunta bestemmia pronunciata al GF Vip da Stefano Bettarini. A quanto pare l’ex calciatore si sarebbe accorto “in diretta” di aver infranto il regolamento e avrebbe cercato di “mascherare” la bestemmia appena pronunciata con una sequela di parole senza senso:

marosca maroschina maroschella is the new camalow 💀💀💀💀 #gfvip pic.twitter.com/tJiEqXhRhb — icarus (@impasticcata) November 8, 2020

Il video ha rapidamente fatto il giro del web dove in tantissimi hanno cominciato a chiedere la squalifica immediata per Bettarini. Del resto, prima di lui, anche altri concorrenti sono stati squalificati per vicende analoghe (uno su tutti Denis Dosio, eliminato dal reality show proprio per una bestemmia pronunciata in diretta tv). In queste ore Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, ha preso le sue difese affermando che l’ex calciatore sarebbe molto credente e che la sua non sarebbe stata una bestemmia, bensì un intercalare toscano.

Il Grande Fratello Vip sarà d’accordo? A quanto pare le espressioni di Enock e Pretelli – presenti al momento in cui si è compiuto il fatto – erano piuttosto scioccati, segno che anche loro abbiano capito a cosa potrebbe andare incontro Bettarini nelle prossime ore.