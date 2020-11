Belen Rodriguez torna a sedurre i fan dei social con un primo piano della sua lingerie.

Belen Rodriguez non perde occasione per sedurre i fan con i suoi scatti mozzafiato. In uno degli ultimi da lei condivisi sui social la showgirl ha mostrato solo il suo fisico snello e seducente con un completino di lingerie rosa antico.

Belen Rodriguez in lingerie: la foto

Sui social uno scatto di Belen Rodriguez in lingerie ha fatto il pieno di like. La showgirl ha mostrato il suo corpo snello e allenato di profilo, con un primo piano sul generoso décolleté e sul suo perfetto lato b.

Ora che nella vita di Belen è tornato l’amore sembra che la showgirl abbia di nuovo voglia di condividere con i fan i suoi scatti seducenti. Durante l’estate si è legata all’hair stylist Antonino Spinalbese, protagonista di molti dei suoi scatti via social. I due hanno deciso di ufficializzare la liaison per ridurre le attenzioni morbose dei paparazzi nei loro confronti, e a quanto pare la showgirl sarebbe più felice che mai accanto al nuovo fidanzato.

Tra i commenti alle loro foto ovviamente c’è anche chi l’ha criticata apertamente per aver “scordato” troppo velocemente l’ex marito, Stefano De Martino, con cui Belen si è nuovamente separata durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Oggi il ballerino ha preso un appartamento tutto per sé a Milano, non troppo distante da quello in cui Belen abita con suo figlio Santiago. Lei e Stefano non hanno rivelato i motivi per cui si sono separati, ma in tanti sui social sperano che l’ex coppia faccia luce sulla questione.