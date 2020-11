Dimesso dall'ospedale dopo un netto miglioramento a seguito del contagio da Covid-19, Carlo Conti tornerà a condurre "Tale e Quale Show" da casa

Buone nuove per Carlo Conti e per tutti i suoi fan. Il popolare presentatore è stato infatti dimesso dall’ospedale di Firenze dov’era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni sono di fatto migliorate, non necessitando più di una degenza sanitaria.

Per questo motivo concluderà la sua quarantena a casa, come annunciato da lui stesso poche ore fa sul suo profilo ufficiale Instagram.

Carlo Conti tornerà pertanto prestissimo al timone di “Tale e Quale Show”, continuando a condurre il programma per il momento sempre dal salotto di casa sua.

Il prossimo venerdì 13 novembre 2020 andrà quindi in onda la terza puntata del torneo dei campioni. Presentato in prima battuta da Conti da casa, la seconda puntata è stata diretta coralmente da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli quando il conduttore venne ricoverato.