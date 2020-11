Chiara Ferragni ha rivelato via social il suo sogno e ha avanzato una curiosa richiesta alla Ferrero.

Chiara Ferragni ha avanzato una curiosa richiesta alla Ferrero condividendo sui social un fotomontaggio che ritrae suo figlio Leone sulla confezione delle barrette Kinder.

Chiara Ferragni: il figlio e le barrette

Chiara Ferragni ha un sogno, e non ha avuto remore a manifestarlo direttamente alla Ferrero.

Condividendo sui social uno scatto di suo figlio Leone sorridente sulla famosa confezione delle barette Kinder, l’influencer ha scritto: “Questo è il mio sogno, @kinderitalia possiamo farlo avverare?” La Ferrero esaudirà il suo desiderio?

Il piccole Leone Lucia Ferragni è praticamente una star sui social fin da quando è nato e in tanti sono impazienti di conoscere la sua sorellina (in arrivo a marzo). Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo il più possibile il loro bambino ora che Milano è “zona rossa”, e la coppia non ha lesinato di raccontare ai fan tutti i dettagli riguardanti questa seconda gravidanza (rivelata a sorpresa a fine settembre). La coppia ha annunciato via social che Leone avrà una sorellina, ma per il momento i due hanno preferito non rivelare il nome della bambina che a quanto pare, anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nascerà in Italia (Leone invece è nato a Los Angeles).

Chiara Ferragni aveva espresso il desiderio di avere una figlia, e sui social ha raccontato ai fan la sua emozione quando ha assistito alla prima ecografia 3D di sua figlia. In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia per il lieto annuncio e non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli riguardanti la piccola in arrivo.