Aurora Ramazzotti ha annunciato in diretta tv di essere positiva al Coronavirus. A seguire sui social la giovane figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Aurora Ramazzotti come sta

In tanti si sono preoccupati in queste ore per Aurora Ramazzotti, che anche a causa della malattia si è assentata dai social.

Dopo le numerose richieste dei fan di sapere come stesse la figlia di Michelle Hunziker ha personalmente risposto alle domande, affermando che le sue condizioni non sarebbero gravi ma che i sintomi – rispetto al qualche ore prima – si sarebbero manifestati: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto”, ha dichiarato.

In casa con lei in isolamento c’è il fidanzato Goffredo Cerza, anche lui risultato positivo al Coronavirus. Entrambi hanno affermato di non essere in condizioni allarmanti e di non essere entrati in contatti con altre persone. I due si sarebbero messi in isolamento poco prima che scattasse il lockdown a Milano, e Aurora ha affermato che si sarebbe accorta di essere positiva al virus quasi da subito. “Mi è arrivata la tosse che io non ho mai.

Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no”, aveva rivelato in diretta tv a Ogni Mattina. Al momento i suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla questione. Aurora ha detto che tornerà ad essere attiva sui social non appena si sentirà meglio.