Dopo l'ultima diretta del Gf Vip, Tommaso Zorzi si è fortemente indignato con Massimiliano Morra per via della sua poca chiarezza nella Casa

Nei giorni passati Tommaso Zorzi ha volute esternare delle perplessità sul particolare rapporto tra Rosalinda e Dayane. Secondo il gieffino, infatti, la modella brasiliana starebbe strumentalizzando il legame “speciale” con l’attrice siciliana, allo scopo di ricevere più attenzioni e consensi da parte dei fan.

Anche Massimiliano Morra, tra gli altri, aveva appoggiato i discorsi dell’influencer milanese, tuttavia nell’ultima diretta del Gf Vip 5 di lunedì 9 ottobre 2020 è sembrato cambiare idea. L’attore si è difatti schierato dalla parte della Mello nella discussione di quest’ultima con Francesco Oppini, puntando il dito contro chi si scaglia contro la donna.

“È come se stesse cercando di strumentalizzare il tutto prima con Stefano, poi con te” “Apri gli occhi” CIAO MASSIMILIANO, BUONA VITA, QUI NESSUNO È FESSO ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/u0EM2mHsk8 — 🧊 (@BBMRLY4) November 10, 2020

Dopo la puntata Zorzi è pertanto andato su tutte le furie, chiedendo a Massimiliano spiegazioni su questo suo cambio di opinioni. Morra, dal canto suo, ha mostrato evidente difficoltà nello spiegarsi, provando a giustificarsi in maniera confusa: “Ho cambiato idea, […]. Posso ripensarci? […]. Tommy, non so più cosa dirti! Qua dentro voglio bene a tutti […]. Ma non mi andava di dire perché non ero d’accordo con te”.