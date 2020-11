Gf Vip, il look animalier di Elisabetta Gregoraci vale oltre 1000 euro

Elisabetta Gregoraci conquista tutti con la jumpsuit animalier. Il suo valore? Oltre 1000 euro.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato look all’ultimo grido e nella 17esima diretta del reality show non ha rinunciato alle griffe.

Elisabetta Gregoraci: il look animalier

Con classe ed eleganza (e abiti rigorosamente firmati) Elisabetta Gregoraci si è fatta notare durante tutte le dirette del Grande Fratello Vip, 17esima compresa.

Per l’occasione l’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto una jumpsuit con stampa animalier dall’ampio scollo a cuore sul décolleté. Il suo valore? A quanto riporta la casa di moda che realizza quel modello (firmato Elisabetta Franchi) sarebbe di ben 439 euro.

A completare il look la showgirl ha scelto un paio di sandali neri di Gucci (630 euro) già indossati in precedenti occasioni, e per finire degli orecchini gioiello di Dior (il cui costo sarebbe di 390 euro, a quanto riporta la nota casa di moda). Senza dubbio gli abiti di Elisabetta Franchi sono un must per la concorrente, che già nelle precedenti puntate aveva sfoggiato degli abiti della stilista dal prezzo da capogiro.

Nella terza diretta dello show Elisabetta Gregoraci aveva optato per delle bellissima scarpe firmate Prada e un completo Bottega Veneta che aveva attirato l’attenzione dei telespettatori (il suo valore? Ben oltre i 4000 euro).

Che la showgirl fosse amante delle griffe è cosa nota, e del resto qualcuno ha avuto da ridire anche rispetto agli abiti che sarebbe solita acquistare per suo figlio (Nathan Falco) tutti rigorosamente firmati e all’ultimo grido.