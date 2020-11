Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno rivelato altri dettagli sulla stanza della contessa Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della Casa del Grande Fratello Vip 5. Tuttavia una precisa circostanza inerente la sua igiene personale sembra essere spesso al centro delle conversazioni di alcuni Vipponi. Si tratta nella fattispecie di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, che nelle scorse ore sono tornati a parlare di tale argomento.

Nello specifico, i due amici hanno rivelato ulteriori quanto inediti dettagli sulla camera della contessa, che a detta loro conterrebbe la qualsiasi!

Tommaso Zorzi ha dunque fatto riferimento all’abitudine della nobildonna di prendere del cibo dalla Casa e di portarlo nella sua stanza, dove poi lo nasconderebbe. Riferendosi a delle frittelle, l’influencer milanese ha così precisato: “Se le mangia quando vuole. Due giorni fa l’ho vista che ne mangiava una e mi chiedevo quando le avessi fatte.

Lei mi ha risposto due lunedì fa […] Le ho chiesto se l’avesse messa in frigo e mi ha detto di no. Ma ha giunto che la beve con il latte […]”.

Tommaso e Maria Teresa parlano della Contessa e delle frittelle di 2 settimane fa.#GFVIP pic.twitter.com/cCPUhnBa9V — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 8, 2020

#zozzessadeblank #gfvip Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi parlano della pulizia della Contessa: “Si lava poco. La sua stanza è zozza e puzza” https://t.co/MoHefwjMgg — ROKKO 🔥 (@RProkopio) November 7, 2020

Inutile dire come sui social la questione sia diventata virale. Moltissimi fan hanno difatti commentato questo particolare atteggiamento della De Blanck, che nel frattempo è stata festeggiata come una regina per i suoi 80 anni compiuti nella magione di Cinecittà.