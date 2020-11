Selvaggia Lucarelli si è nuovamente rivoltata contro Barbara D’Urso in merito ad Angela da Mondello, definendo quest'ultima pericolosa

Senza dubbio, uno dei tormentoni estivi più popolari è stato quello di Angela da Mondello. La donna è infatti salita alla ribalta della cronaca per via di alcune affermazioni sulla diffusione del coronavirus in Sicilia. Così la sua frase “Non ce n’è Coviddi” è diventata immediatamente virale sui social e in tv, portandola persino a essere chiamata come ospite di Barbara D’Urso a Live.

La notorietà della sicula ha tuttavia suscitato parecchie polemiche nonché perplessità. Proprio in tale frangente, si colloca una delle sue maggiori detrattrici, ovverosia Selvaggia Lucarelli, attuale giudice di Ballando con le Stelle.

La notizia del debutto musicale di Angela da Mondello ha nuovamente fatto sobbollire il sangue nelle vene dell’opinionista, che ha di fatto pubblicato un articolo tagliente su The Post Internazionale. La vera interessata delle critiche della giornalista non è tuttavia la signora palermitana, bensì la Carmelita nazionale.

Secondo Selvaggia, infatti, la presentatrice di casa Mediaset sarebbe la responsabile dell’ingiustificato successo di questo fenomeno.

Per la Lucarelli, la vicenda di Angela da Mondello sarebbe dovuta essere un evento passeggero, ma la decisione della D’Urso di invitarla sul piccolo schermo ne ha modificato le sorti.

La popolare blogger ha così puntato il dito contro un preciso modo di fare televisione, che secondo lei è pericoloso nonché osceno.