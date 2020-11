Morto Ken Spears, uno dei due creatori di Scooby-Doo ci ha lasciati, a pochi mesi di distanza dal collega Joe Ruby. Era gravemente malato.

Morto Ken Spears, uno dei due creatori nonché sceneggiatori del famoso cartone animato Scooby-Doo. Aveva 82 anni e soffriva della demenza a corpi di Lewy, la stessa patologia neurodegenerativa dell’encefalo che affliggeva l’attore Robin Williams..

Morto Ken Spears

Ken Spears è morto a Brea, in California, a pochi mesi dal decesso dell’altro papà di Scooby, Joe Ruby. I due hanno continuato a lavorare, insieme, allo sviluppo di serie animate e avevano fondato la società Ruby-Spears Production. Della casa, le versioni animate della sit-com “Mork & Mindy”, “Laverne & Shirley” e “Happy Days”, di “Alvin and the Chipmunks” e del cartone di “Superman” del 1988, di “Thundarr il Barbaro”.

La carriera di Ken Spears

Cresciuto e nato nell’aerea di Los Angeles, il 12 marzo 1938, Charles Kenneth (Ken) Spears iniziò a lavorare come editor del suono alla Hanna&Barbera a fine anni ’50, era amico del figlio di William Hanna. Durante gli anni presso la casa di produzione, conobbe Ruby e creò con lui “Scooby-Doo”, la serie incentrata sulle avventure paranormali di un gruppo di investigatori, capitanati dall’omonimo cane di razza danese.

La saga è proseguita anche senza Spears e Ruby, oggi conta più episodi di sempre dopo i famosissimi “The Simpson”, finora ne sono state prodotte 15 serie e una lunga lista tra film d’animazione, miniserie, corti, due pellicole in live action con Sarah Michelle Gellar nel cast (“Scooby-Doo”, 2002, e “Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati”, 2004).