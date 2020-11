Uomini e Donne, Rossella Intellicato è incinta: “Vi svelo un segreto”

Rossella Intellicato è incinta di un maschietto: l'ex tronista ha svelato la gravidanza all'ottavo mese.

L’ex volto di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, ha annunciato via social di essere incinta del suo primo figlio. La notizia sarebbe stata data solo alla 34esima settimana di gravidanza e l’ex tronista ha preferito tenere la notizia sotto la massima riservatezza.

Rossella Intellicato è incinta

A sorpresa Rossella Intellicato ha svelato via social che lei e il suo compagno Giovanni sono in attesa del loro primo figlio, in arrivo tra poche settimane. L’ex tronista ha deciso di annunciare la gravidanza solamente all’ottavo mese, ma non ha spiegato perché finora abbia preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Nel suo post la Intellicato ha deciso di mandare un messaggio d’incoraggiamento a tutte le donne che abbiano avuto difficoltà ad avere un figlio, e forse anche per questo motivo l’ex tronista ha deciso di rinviare il suo lieto annuncio via social.

Lei e Giovanni avrebbero scoperto di aspettare il bambino (con tutte le probabilità un maschietto) durante il primo lockdown per il Coronavirus. “Avevamo fatto tutti gli esami, e poi è successo”, ha dichiarato Rossella Intellicato, lasciando intendere che prima della gravidanza lei e il suo compagno avrebbero svolto tutti i necessari controlli.

“Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!”, ha scritto l’ex tronista nel suo post col pancione in bella mostra.