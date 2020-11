Salmo è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di una giovanissima modella.

Salmo ha una nuova fiamma? A quanto pare la storia tra il trapper e Greta Menardo sarebbe naufragata ma lui sarebbe già insieme a un’altra.

Salmo: la nuova fidanzata

Stando ai rumor in circolazione Salmo avrebbe una nuova fiamma: si tratta della giovane modella Sara Barbieri.

Lo stesso trapper si è mostrato in casa con lei ma per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito le notizie in merito alla presunta liaison.

Fino a poco tempo fa Salmo risultava essere inseparabile con Greta Menardo, la fidanzata surfista con cui la liaison sarebbe giunta al termine solo recentemente.

Salmo ha sempre preferito non parlare apertamente della sua vita privata e pertanto non è detto che confermerà la sua nuova liaison con Sara Barbieri, anche se sui social la questione ha sollevato la curiosità dei fan.

A causa dell’emergenza Coronavirus Salmo – così come molti altri artisti nel campo musicale e dello spettacolo – ha dovuto rinviare i suoi eventi in giro per l’Italia e, negli scorsi mesi, ha partecipato a campagne e donazioni per cercare di far fronte all’emergenza (una su tutte quella fatta all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, città di cui è originario).

Sui social i fan continuano a seguirlo in trepidante attesa di conoscere le novità sul suo conto, in particolar modo quelle inerenti il campo musicale. Molti artisti si stanno mobilitando per cercare di fornire il loro aiuto agli ospedali e alle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria. Proprio questa settimana Fedez ha annunciato di aver dato vita a un progetto che dovrebbe servire almeno in parte ad aiutare il settore dei lavoratori dello spettacolo.