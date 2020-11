Dopo la scomparsa dal cast di Uomini e Donne, Jack Vanore è tornato a parlare rivelando il suo pensiero sul programma di Maria De Filippi

Da qualche tempo a questa parte, Jack Vanore non fa più parte del cast di Uomini e Donne. Sono tanti coloro i quali si stanno dunque chiedendo come mai il super fisicato modello non sia più una presenza fissa nel programma di Maria De Filippi a fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Qui dava infatti la propria opinione sul percorso di tronisti e corteggiatori prima dell’unione del trono classico e di quello over. Poi, dopo lo scoppio della pandemia da coronavirus, Vanore è sparito dal popolare dating show: come mai?

Di fronte alle numerose domande dei fan, proprio Jack ha deciso di dire la sua direttamente dal suo profilo social. Precisando di essere molto felice dell’affetto ricevuto, l’ex fidanzato di Raffaella Mennoia ha dunque speso parole di grande stima nei confronti della trasmissione di Canale 5.

“Mi sono sempre sentito in debito per questo programma, che mi ha dato tantissimo e che mi continua a dare. Lì ho instaurato non solo un rapporto di amicizia, ma proprio una famiglia”. Non ci sono dunque stati problemi di sorta tra la produzione e il genovese 37enne. Forse, anzi, è stato lui a prendere tale decisione, non escludendo peraltro un eventuale ritorno.