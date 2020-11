Andrea Damante, il numero di telefono finisce online: cos’è successo

Il numero di telefono di Andrea Damante è inavvertitamente finito in rete e sui social lo hanno visto centinaia di fan.

Il dj veronese, attualmente impegnato con una puntata di Guess My Age, si è sottoposto al tampone per il Coronavirus e così, come molti altri influencer, ha deciso di pubblicare l’esito del test via social per tranquillizzare i suoi fan (era negativo). Si da il caso però che nella stessa pagina contenente il risultato del tampone fossero presenti i suoi dati, compreso il numero di telefono. Andrea Damante si sarebbe accorto quasi immediatamente dell’errore e infatti avrebbe pubblicato la successiva story eliminando quella precedente e oscurando i suoi dati personali.

In poche ore l’immagine ha comunque fatto il giro della rete, e chissà se per questo il dj sarà costretto a cambiare il suo numero di telefono.

Non è la prima volta che errori simili vedano protagonisti alcuni vip famosi. Michelle Hunziker ad esempio era stata vittima di centinaia di messaggi e chiamate quando per sbaglio sua figlia, Aurora Ramazzotti, aveva inavvertitamente pubblicato il suo numero di telefono via social per errore.

La showgirl svizzera si era messa a ridere per la vicenda e aveva intimato ai suoi fan via social di non provare a chiamarla (senza ottenere purtroppo alcun risultato soddisfacente).