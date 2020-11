Chiara Ferragni, il tenero gesto di Leone per la sorellina in arrivo

Il gesto del piccolo Leone nei confronti della sorellina in arrivo commuove i fan di tutto il mondo.

L’arrivo di un’altra bambina in casa Ferragnez ha riempito di tenerezza i fan della famosa famiglia, e a quanto pare anche il piccolo Leone non vedrebbe l’ora di accogliere quella che sarà la sua sorellina.

Chiara Ferragni: il gesto di Leone

Sui social Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso un tenero video dove si vede il loro primogenito, Leone, baciare il pancino della mamma, incinta della sua seconda bambina. La piccola dovrebbe nascere a marzo ma la coppia ancora non ha svelato quale sarebbe il nome scelto per lei. A quanto pare Leone sarebbe felice di poter avere presto una sorellina, e il video condiviso dai suoi genitori ha intenerito e commosso centinaia di fan che aspettando di saperne di più.

La coppia ha deciso di far annunciare la gravidanza proprio al piccolo Leone, che in un tenero scatto teneva in mano l’ecografia di sua sorella. A differenza del primogenito della coppia questa seconda figlia nascerà a Milano.

Chiara Ferragni ha infatti spiegato che, a causa dell’emergenza Coronavirus, in questo momento per lei sarebbe impossibile prendere in considerazione l’idea di arrivare a Los Angeles (dove risiedeva all’epoca in cui lei e Fedez hanno avuto il loro primo figlio). Sui social Chiara Ferragni non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan sull’arrivo della bambina, mostrando l’ecografia in 3D e la sua crescita giorno per giorno.

Lei e Fedez si sono detti più felici che mai di questa importante novità e in tanti non vedono l’ora di vedere per la prima volta la piccola (che probabilmente, come suo fratello, è destinata a diventare una star sui social fin da subito).