Al GF Vip Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sembrano buone amiche ma in realtà tra le due, fuori dalla Casa, ci sarebbe stata un'accesa lite.

Da quando Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip lei e Elisabetta Gregoraci si sarebbero rapportate come buone amiche, ma secondo indiscrezioni tra le due ci sarebbe stato un retroscena top secret.

Giulia Salemi: il segreto con la Gregoraci

Stando ai rumor in circolazione Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci non sarebbero buone amiche come vorrebbero far credere. Sembra infatti che tre anni fa la famosa showgirl abbia invitato la più giovane collega nella residenza di Flavio Briatore in Sardegna. Lì sarebbe successo qualcosa tra le due, e infatti la Gregoraci avrebbe mandato via Giulia Salemi dopo un’accesa lite con lei. Cosa sia realmente accaduto tra le due non è dato sapere, e quel che ancora è più strano è che al Grande Fratello Vip si siano rapportate come buone amiche, senza dare a vedere nulla di strano nel loro rapporto.

Sempre secondo i rumor in circolazione Elisabetta Gregoraci avrebbe chiesto al programma di bloccare l’arrivo di aerei con messaggi a lei indirizzati sopra il tetto della casa del reality show. Nelle scorse settimane infatti la showgirl aveva ricevuto diversi messaggi, da lei attribuiti a delle misteriose “amiche” mentre, secondo il web, sarebbero appartenuti a qualche suo misterioso spasimante. Al momento sulla vicenda non sono state date conferme e i fan si chiedono se davvero la showgirl abbia qualcuno che la attenda al di fuori della Casa.