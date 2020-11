Il noto conduttore Gerry Scotti che era stato ricoverato in terapia intensiva per covid-19 è tornato in reparto.

Buone notizie per il noto conduttore Gerry Scotti. Il presentatore che è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 26 ottobre è tornato in reparto dopo un ricovero in terapia intensiva di circa 10 giorni che è stato necessario in seguito ad un aggravarsi delle condizioni respiratorie del noto presentatore di casa Mediaset.

Gerry Scotti è tornato in reparto dopo un ricovero in terapia intensiva di circa di 10 giorni, così come riportato da TPI. Lo scorso ottobre il messaggio: “Sono a casa, sotto controllo medico.

Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale

Anche per un altro amatissimo conduttore le condizioni di salute sono migliorate. Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale di Firenze dove è stato ricoverato in seguito alla positività al Coronavirus. Per il noto conduttore dunque è arrivato il tempo di tornare a casa e potrà tornare a condurre la terza puntata di tale e quale show pur rimanendo ancora collegato da casa sua, così come annunciato dallo stesso conduttore su Instagram.