Tra le nuove possibili new entry al Grande Fratello Vip serpeggia il nome di Cristiano Malgioglio: le novità sul reality di Canale 5

Qualche tempo fa Alfonso Signorini aveva annunciato delle new entry al Grande Fratello Vip 5 previste per il prossimo mese di dicembre. Se prima si parlava di 7 o 8 nuovi concorrenti, alla luce della recente squalifica di Stefano Bettarini i volti confermati sarebbero tuttavia diventati 9.

Tra loro figurerebbe peraltro anche un clamoroso ritorno, ossia quello dell’amatissimo Cristiano Malgioglio.

Gf Vip: Malgioglio tra i nuovi ingressi

Pare che il paroliere siculo sia in trattativa con il reality di Canale 5 da oltre un mese, mentre proprio alcune recenti dichiarazioni di Signorini a “Casa Chi” sembrerebbero confermarne l’entrata in gioco. Nel mentre, pare invece esclusa l’ipotesi di Andrea Iannone come possibile nuova entrata, che sempre il direttore di “Chi” vorrebbe far slittare alla prossima edizione.

Quali saranno dunque i prossimi Vipponi a varcare la porta rossa di Cinecittà?

Si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno di parecchi concorrenti che hanno già partecipato in passato al reality. Non sarebbe del resto la prima volta, visto che già lo scorso anno anche Valeria Marini era rientrata nella Casa, così come è successo in questa stessa edizione a Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Nel mentre, tra gli attuali concorrenti l’argomento suscita moltissimo interesse: