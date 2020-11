Secondo alcuni utenti del web, anche Tommaso Zorzi avrebbe bestemmiato nella casa del Gf Vip, ma la verità è tutt’altra

Senza dubbio alcuno, Tommaso Zorzi è uno tra i concorrenti più apprezzati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia in queste ultime ore il Vippone più giovane della Casa sembra essere caduto in un vero e proprio polverone mediatico.

Secondo alcuni utenti dei social, infatti, l’influencer milanese avrebbe niente meno che bestemmiato, con conseguente richiesta di squalifica.

Come sappiamo, non è questa la prima volta che succede un fatto del genere nella magione di Cinecittà, soprattutto in questa edizione. Dopo l’espulsione di Denis Dosio è infatti stata dichiarata, solo poche ore fa, anche quella di Stefano Bettarini per la medesima ragione.

Raga tranquilli è Tommaso che parla in inglese e dice chiaramente “I have a camel toe” cioè, tradotto, le mutande gli sono strette e gli strizzano le p***e 😂 #GFVIP ASCOLTATE BENE pic.twitter.com/6kNM2oz3Jw — Federica (@Federic91197049) November 10, 2020

Se dunque molti utenti del web hanno giurando di aver sentito il blogger imprecare, altri hanno invece dimostrato che la verità è tutt’altra. Grazie a un video comparso su Twitter (che riportiamo qui sopra) si riesce difatti a sentire chiaramente quello che Tommaso Zorzi stava realmente dicendo. L’influencer stava parlando o cantando in inglese, pertanto non c’è stata nessuna bestemmia da parte dell’ex volto di Riccanza che non riceverà alcun provvedimento disciplinare.