Nel corso della notte, Tommaso e Francesco hanno litigato per via di una lettera di Dayane: ecco cosa è successo tra i Vipponi

Nel corso della diretta di lunedì 9 novembre 2020, gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip 5 sono apparsi piuttosto tesi. Dayane Mello e Francesco Oppini hanno infatti mostrato dell’astio reciproco, nonostante nelle prime settimane i due andassero molto d’accordo.

A causa dell’avvicinamento sospetto della modella brasiliana a Rosalinda Cannavò, il figlio di Alba Parietti l’ha di fatto accusata di esser falsa e di comportarsi solo in un certo modo a favore di telecamera.

Conclusa la puntata, i due avevano concordato di non parlarsi più, finché Dayane non ha deciso di scrivere una lettera per Francesco. Tommaso Zorzi è stato incaricato dalla modella di consegnare poi la missiva al destinatario, che si è dimostrato stupefatto ma allo stesso tempo contento del gesto della coinquilina. Oppini e Dayane si sono quindi confrontati a cuore aperto, in una chiacchierata molto seria che li ha portati infine a riappacificarsi.

Tuttavia, nel corso della notte, ripensando evidentemente alla lettera, Tommaso si è infuriato contro Francesco. L’influencer ha rimproverato nella fattispecie all’amico di aver perdonato la Mello troppo facilmente, nonostante le cattiverie dette dalla modella sul suo conto. In conclusione Zorzi è addirittura arrivato a mettere nuovamente in dubbio la sua amicizia con Oppini, giungendo persino a dare a quest’ultimo dell’egoista. Cosa succederà ancora a questa strana coppia?