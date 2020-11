Gf Vip, Matilde contro Stefania e Maria Teresa: “Ero la più amata”

Matilde Brandi è tornata ad attaccare Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando dopo l'esperienza al GF Vip 5.

Non si esaurisce il livore di Matilde Brandi verso le sue due ex colleghe di GF Vip, Stefani Orlando e Maria Teresa Ruta. La showgirl è tornata ad attaccarle.

Matilde Brandi su Stefania e Maria Teresa

Nonostante Matilde Brandi abbia ormai concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip è tornata a parlare delle sue ex colleghe del reality show, Stefania Orlando e Maria Teresa.

A suo avviso lei sarebbe stata la più amata delle tre nella casa del GF, e il suo “declino” sarebbe iniziato dopo il loro ingresso. Benché si ritenga agli antipodi di Maria Teresa Ruta (con cui non prevede di avere alcun chiarimento) Matilde Brandi ha affermato che una volta che Stefania Orlando sarà uscita dalla Casa del reality show la cercherà per un ulteriore confronto faccia a faccia, lontano dalle telecamere.

“Loro sono entrate dopo di me. Quindi hanno visto che la prima settimana ero la più amata dal pubblico e hanno anche letto cosa scrivevano su di me in rete”, ha dichiarato la showgirl, che solo poche ore fa avrebbe avuto una lite furiosa con Franceska Pepe nel dietro le quinte del reality show. La stessa Franceska ha rivelato l’episodio via social, scagliandosi contro Matilde e i suoi modi di fare.

A quanto pare anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta non avrebbero cambiato il loro punto di vista sulla showgirl, e chissà se le tre donne chiariranno davvero le loro questioni in sospeso in futuro.