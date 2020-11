Gf Vip, quando entra Selvaggia Roma: l’indiscrezione

L'ingresso di Selvaggia Roma al GF Vip, slittato per il Coronavirus, sarebbe ormai imminente. Nella casa sono presenti due suoi ex.

L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip è slittato poiché la ragazza era positiva al Coronavirus. Ora che è finalmente negativa hanno iniziato a circolare le indiscrezioni riguardanti la sua data d’ingresso, e inoltre sembra che l’ex di Francesco Chiofalo incontrerà due suoi ex all’interno della Casa.

Selvaggia Roma: quando entra al GF

Selvaggia Roma è finalmente risultata negativa al tampone per il Coronavirus e adesso, dopo l’esito del tampone molecolare, è probabile che dovrà sottoporsi (come gli altri concorrenti) a un periodo d’isolamento prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo indiscrezioni l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo potrebbe entrare nella casa del reality show già dal 13 novembre, ma sulla presunta data non esistono conferme.

Sempre secondo indiscrezioni Selvaggia potrebbe influire ancora più di Bettarini sugli equilibri che si sono creati nella casa. Al suo interno infatti tra i concorrenti vi sono Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, e con entrambi la ragazza avrebbe avuto dei flirt in passato.

A quanto pare la storia con Enock non si sarebbe conclusa per il meglio. Per quanto riguarda Pierpaolo invece, sembra che Selvaggia lo abbia conosciuto nel locale in cui l’ex velino si esibiva come vocalist e tra i due sarebbe scoccata la scintilla.

La liaison, vissuta lontano da occhi indiscreti, sarebbe durata per quasi un anno. Sarà vero? Al momento Enock è felicemente fidanzato con una ragazza che lo aspetta fuori dalla casa. Pierpaolo invece è piuttosto preso da Elisabetta Gregoraci, con cui ha avuto un acceso scontro al GF Vip.