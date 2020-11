Tra Franceska Pepe e Matilde Brandi è scoppiata una lite nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip.

A quanto pare nel dietro le quinte del GF Vip poco ci sarebbe mancato a una vera e propria rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi. La Pepe ha spiegato i motivi attraverso i social.

Franceska Pepe contro Matilde Brandi

Tra Franceska Pepe e Matilde Brandi non corre buon sangue e a quanto pare tra le due sarebbe scoppiata una vera e propria lite nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip. A raccontarlo è stata la stessa Pepe, che ha smentito di aver litigato con Myriam Catania – voce circolata in un primo momento – e ha specificato di avercela con Matilde:

“Io ce l’avevo con Matilde Brandi che, dopo aver fatto l’amica, avermi chiesto il numero di telefono dietro le quinte e essersi complimentata con me, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, mi fa le facce dietro.

Andate a vedere i filmati, potete vedere la sua faccia”, ha specificato la Pepe, asserendo anche che se avesse potuto avrebbe strappato alla showgirl “quella parrucchetta che si tiene in testa”. A quanto pare qualcuno sarebbe intervenuto a sedare la lite tra le due ex gieffine, i cui rapporti sarebbero a dir poco glaciali. Possibile che le due si incontrino di nuovo negli studi del reality show? Al momento sembra proprio che Franceska sia più arrabbiata che mai con Matilde Brandi, e per il momento la showgirl non si è espressa apertamente sulla vicenda.

Tra le due ci sarebbero stati degli alterchi anche nella casa del Grande Fratello Vip.